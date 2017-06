Tudor Iacov, presedintele formatiei Progresul Bucuresti, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre incidentele de sambata, de la meciul de baraj dintre Vointa Crevedia, reprezentanta judetului Ilfov si Progresul Spartac, campioana Bucurestiului.

„Exista Progresul Bucuresti infiintata in 2009, iar dupa cativa ani se infiinteaza, la Giurgiu, Progresul Spartac si se muta la Bucuresti. Este doar o clona, care termina pe locul 8 in Liga a V-a si nu stiu prin ce manevre ajunge sa joace in Liga a IV-a.

Jucatorii care au ajuns la Progresul Spartac au jucat undeva la Singureni, in judetul Giurgiu. Fotbalisti buni, intr-adevar, dintre care pot sa ii amintesc pe Frangu, Geana, Stoian, Nechita.

Noi am terminat play-off-ul pe locul 2, aveam doua victorii si ei tot doua victorii. Urma meciul decisiv. Cu cateva zile inainte, imi parvin niste informatii cum ca jucatorii mentionati mai devreme jucau in acelasi timp si la clubul din Singureni. In meciul direct, noi pierdem intr-adevar cu 2-1. Eu contest meciul pentru substituirea jucatorilor si conform regulamentului, Progresul Bucuresti trebuia sa castige meciul cu 3-0.

Crevedia este in judetul Dambovita, aici este o alta mare problema. La meciul de ieri, cei de la Crevedia au sesizat prezenta jucatorilor in stare de substituire, iar cei de la Progresul Spartac contesta si ei doi jucatori de la Vointa. Intre timp, carnetul portarului de la Crevedia dispare din cabina de arbitraj. Si la meciul dintre Progresul Bucuresti si Progresul Spartac s-a intamplat un fapt asemanator.”, a declarat Tudor Iacov, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

