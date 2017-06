Managerul formatiei UTA Batrana Doamna, Decebal Codru Gradinariu, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre barajul pe care echipa aradeana l-a pierdut in fata echipei ACS Poli Timisoara, 1-2 in tur si 1-3 la retur.



„Exista o diferenta mare intre echipele din esalonul swecund si cele din Liga 1. Ar fi fost o surpriza sa reusim promovarea.

Sa nu uitam ca Timisoara a inceput sezonul cu -14 puncte si a prins barajul pe ultima suta de metri, dar punctele castigate in timpul sezonului regular ar fi clasat-o pe loc de play-off daca nu aveau acea penalizare. Deci a fost diferenta mare intre cele doua echipe.

Sper ca am tras semnalul de alarma potrivit pentru cei care au dorit sa-si insusiseasca niste drepturi gratuit. Drepturile tv pentru campionat au fost cedate federatiei pentru ani de zile.

Noi nu ne vom opri aici, pentru ca UTA este obligata sa revina acolo unde ii este locul, adica in primul esalon.”, a declarat oficialul aradean, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.