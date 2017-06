Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a declarat, marti, ca MTS a ramas fara bani in aceasta perioada pentru ca sportivii au castigat foarte multe medalii, dar a precizat ca performantele obtinute de performerii romani in competitiile internationale il bucura.



El a dat asigurari ca medaliatii vor fi in cele din urma premiati pentru rezultatele obtinute. „Sportivii mi-au golit deja visteria. Sincer nu mai avem bani in perioada aceasta pentru ca au fost castigate foarte multe medalii. Dar eu nu pot decat sa ma bucur. Datoria si responsabilitatea mea este sa fac bani ca sa pot sa premiez toti sportivii care merita si care reprezinta Romania. Daca sportivii de la canotaj promit medalii si la Mondiale, atunci inseamna ca trebuie sa avem un buget mult mai mare. Toate federatiile au luat medalii, si cele olimpice, si cele neolimpice. Solicitarile sunt imense. In primul rand trebuie sa facem o analiza. Cele olimpice devin o prioritate pentru mine in calitate de ministru, iar pe celelalte le analizam pentru ca incurajeaza sportul de masa si ne dorim si acest lucru. Pana la urma orice sportiv care reprezinta Romania la o competitie merita premiat„, a spus ministrul.

Marius Dunca sustine ca MTS va obtine banii necesari in urma rectificarii bugetare. „Noi am bugetat tot, mergem la rectificare. Vor fi banuti si pentru premiere si pentru organizarea unor competitii. Chiar am incurajat toti presedintii de federatii sa organizeze cat mai multe competitii internationale in tara. E o sansa uriasa sa aratam tuturor cum suntem noi, ca tara„, a adaugat Dunca.