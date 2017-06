FINAL / Romania – Chile 3-2. Tricolorii au invins detinatoarea Copei America revenind de la 0-2!

Romania si-a adus aminte de gustul victoriei intr-o partida amicala, tricolorii trecand cu 3-2 de Chile, pe „Cluj Arena”. Condusi cu 2-0 inca din minutul 18, baietii lui Christoph Daum au profitat de omul in plus avut inca din minutul 33 si s-au impus la limita.



Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Stancu ’31, Stanciu ’60 si Baluta ’83, in timp ce pentru chilieni au inscris Vargas ‘8 si Valencia ’18.

Chilienii au evoluat cu un jucator mai putin dupa eliminarea lui Medel din minutul 33.



Echipele de start:

Romania: Pantilimon – Benzar, Chiricheș, Toșca, Ganea – R. Marin, Pintilii, Stanciu – Hanca, Andone, Stancu

Antrenor: Christoph Daum

Chile: Herrera – Diaz, Medel, Roco, Mena – Díaz, Gutiérrez, Aranguiz – Valencia, Vargas.

Antrenor: Juan Antonio Pizzi