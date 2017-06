Simona Halep a invins-o pe Elina Svitolina in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, cu scorul de 3-6, 7-6, 6-0 si s-a calificat in semifinale.

Romanca a pierdut primul set, iar in cel de-al doilea a revenit de la scorul de 5-1 si a invins in tie-break. In setul decisiv, Simona a invins categoric, cu scorul de 6-0 si si-a luat revansa in fata sportivei din Ucraina, care i-a luat fata in finala turneului de la Roma.

Sportiva noastra s-a declarat incantata de revenirea sa, marturisind ca a avut si noroc. Aceasta a dezvaluit ca a castigat acest meci datorita faptului ca a sperat pana la final.

”Nu stiu cum am revenit, a fost greu, a jucat bine si puternic. Am fost un pic norocoasa, mai ales la ultimul punct al actului secund. Sunt fericita ca am revenit si ca sunt in semifinale la Roland Garros.

Am fost purternica, am castigat pentru ca am sperat pana la final. Am avut parte si de sprijinul tribunei. Va multumesc.

Ma simt bine, un pic obosita, dar sunt pregatita. Vreau sa intru pe teren maine si sa fiu fericita, sa castig maine si sa joc din nou o finala aici”, a declarat Simona Halep, pentru Eurosport.

In semifinilale, Simona o va intalni pe Karolina Pliskova, care a trecut de Caroline Garcia cu scorul de 7-6, 6-4.