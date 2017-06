Directorul general al echipei ASA Tg.Mures, Cristian Chertes, a intervenit la Sport Total FM, imediat dupa ultimul meci al echipei in Liga 1, in sezonul 2016-2017, pentru a vorbi despre situatia delicata in care a ajuns castigatoarea Supercupei Romaniei din 2015. Cu Ionel Ganea la timona, echipa a retrograt de pe ultima pozitie a play-out-ului si urmeaza sa evolueze in esalonul secund cu o singura conditie: planul de reorganizare sa fie aprobat.



„Pacat ca s-a terminat asa. Vom pleca la un nou drum si speram sa revenim cat mai repede in Liga 1. Ne bucuram, totusi, ca am reusit sa ducem acest sezon pana la capat!

Am discutat cu domnul Ganea si ne-am inteles sa continuam si in sezonul urmator. Urmeaza sa semnam un nou contract.

In continuare avem un blocaj financiar si ne judecam. Este vorba despre 70 de miliarde sunt blocati, acestia fiind banii nostri din drepturile TV si din anumite transferuri, dar sunt blocati in contru de catre ANAF. Din cauza acestei probleme financiare s-a ajuns aici, pentru ca daca nu ai bani nu poti sa faci o echipa care sa se mentina macar in prima liga. In acest an, ASA s-a descurcat fara niciun ban public.

Maine se judeca cerera noastra pentru planul de reorganizare. Speram sa primi o veste buna, ca sa putem sa luptam imediat pentru revenirea in Liga 1. Ori primim accepul, ori intram in faliment, alta veste nu vom primi! Din informatiile noastre, sansele de intrare in faliment sunt aproape inexistente.”, a declarat oficialul ASA-ului, Cristian Chertes, in cadrul emisunii „Trafic sport”.