Comitetul Executiv al FRF a amanat validarea campioanei Ligii 1. Acest lucru se va intampla abia dupa incheierea play-out-ului, la sedinta programata in data de 5 iunie.



Cristi Bivolaru, directorul general de la Viitorul, a stat de vorba cu jurnalistii la iesirea de la Casa Fotbalului.

„Ne-am exprimat punctul de vedere, atat noi cat si Steaua. In final si reprezentatii Ligii au spus ca aceasta urgentare s-a datorat adresei clubului Steaua. Cred ca nu pot vota decat ce spune in regulament, ca rezultatele se voteaza la finalul campionatului, adica dupa play-out si baraj. Daca se va lua decizie de amanare a omologarii play-off-ului, lucrurile s-ar putea amana.

Nu stiu impotriva cui va merge Steaua la TAS, probabil contra LPF sau FRF. Pe 5 iunie se vor trimite numele echipelor participante in cupele europene, daca vor exista schimbari, vor putea fi comunicate ulterior, pana la data tragerii la sorti. FCSB poate merge direct la TAS in momentul cand are obiect”

„