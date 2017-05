Lucian Goian a analizat situatia din prima liga a campionatului romanesc de fotbal si a marturisit ca Dinamo poate deveni o echipa puternica cu ajutorul lui Cosmin Contra, pe CFR Cluj o considera o forta, iar situatia dintre Viitorul si FCSB poate acorda o bila neagra fotbalului romanesc.

„Venirea lui Contra cred ca a imbunatatit foarte mult performanta echipei. S-a schimbat echipa, jocul echipei. Am incredere in Contra, in Mutu, sunt si prieteni, si cu siguranta vor face din Dinamo o echipa puternica.

Cred ca CFR a ramas si va ramane o forta a Romaniei. Nu trebuie sa platesti mult. E important sa ai ochi buni, si, CFR a avut ochi buni la fotbalisti.

Ar fi o pata pentru campionat, pentru fotbalul romanesc, pentru ca o echipa a fost incoronata campioana. S-au bucurat, au facut petreceri si acum, sincer, nu stiu, nici jucatorii de la Steaua nu stiu cum ar reactiona daca ar primi trofeul”, a declarat Lucian Goian, potrivit Dolce Sport.