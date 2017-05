Badea si-a dat acordul pentru renovarea stadionului Dinamo!

Nicolae Badea, fostul presedinte al clubului din Stefan cel Mare, a vorbit despre renovarea stadionului Dinamo, dezvaluind faptul ca si-a dat acordul pentru aceasta lucrare, dar mai trebuie sa fie semnat un act aditional.

”Noi am convenit cu CS Dinamo sa scoatem din contractul de asociere activul care trebuie transferat la CNI, respectiv stadionul Dinamo, cu tot ceea ce reprezinta el, tribune, teren, cai de acces.

Asadar, suntem de acord cu propunerea CS Dinamo. Am discutat-o cu ei si suntem in etapa de a semna un act aditional, care a fost… intre CS Dinamo si FC Dinamo, Asociatia Sportiva, astfel incat actvul sa fie transferat fara sarcini la Compania Nationala de Investitii.

Propunerea de modernizare a stadionului este evident generata si de nevoia de a indeplini conditiile stabilite de catre UEFA pentru Campionatul European. Este deja oficial ca Ministerul de Interne a trimis si Corpul de Control ca sa se vada conditiile in care a fost semnat contractul atunci, in 2000 si ulterior in 2002.

Chiar nu vad niciun fel de problema, atat timp cat am convenit ca acest activ sa fie scos din obiectul asocierii, in ata fel incat sa fie transferat”, a declarat Nicolae Badea, potrivit Digi Sport.