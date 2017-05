Secretarul General al Ligii Profesioniste din Romania, Justin stefan, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca FRF urmareste subordonarea fotbalului profesionist, prin propunerile de modificare a componentei Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal.

“O singura reactie pot avea, pe care am anticipat-o de acum un an de zile, doresc sa subordoneze fotbalul profesionist din Romania, care este autonom. Cu certitudine va trece aceasta propunere in Adunarea Generala. Dar nu cred ca are legatura cu propunerea de aplicare a principiului solidaritatii, vor doar sa subordoneze fotbalul profesionist din Romania”, a declarat Justin stefan.

FRF va propune in Adunarea Generala din 27 mai un plan de reforme a activitatii fotbalistice interne, printre cel mai importante masuri numarandu-se reducerea numarului de reprezentanti ai LPF in Comitetul Executiv al federatiei, de la trei la doi.

Potrivit planului FRF, din Comitetul Executiv ar urma sa faca parte, pe langa alti membri, „doi reprezentanti ai cluburilor cu activitate exclusiva de copii si juniori (anterior, un reprezentant), doi reprezentanti ai Asociatiilor Judetene de Fotbal in Comitetul Executiv (anterior, un reprezentant, in calitate de vicepresedinte de drept al FRF) si doi reprezentanti ai cluburilor de Liga 1 in Comitetul Executiv, dintre care unul este, de drept, presedintele LPF (anterior, doi reprezentanti ai cluburilor de Liga 1 plus presedintele LPF, prim vicepresedinte de drept al FRF)”.

Dolce Sport