CSM Bucuresti pierde cu Vardar si va juca finala mica impotriva Cristinei Neagu. Gyor – Vardar, in finala Ligii Campionilor

UPDATE / CSM Bucuresti a ratat sansa de a disputa pentru a doua oara consecutiv finala Ligii Campionilor, dupa ce a pierdut in semifinala contra celor de la Vardar Skopje, cu scorul de 33-38 si se va lupta cu Buducnost pentru locul al treilea.

UPDATE / CSM Bucuresti face o prima repriza slaba, fiind condusa pe tot parcursul ei si incheiata cu scorul de 21-13 in favoarea formatiei Vardar Skopje, care ramane cu o jucatoare mai putin pe teren, in urma unui fault efectuat in ultimele secunde.

UPDATE / Gyor a invins-o pe Buducnost, cu scorul de 26-20, in prima semifinala a Ligii Campionilor, astfel ca, va juca finala impotriva invingatoarei din meciul dintre CSM Bucuresti si Vardar. Cristina Neagu va juca doar finala mica impotriva echipei care pierde in semifinala a doua.

Istoria scrisa in anul precedent se poate repeta, daca CSM Bucuresti se califica in finala dupa meciul de la ora 18:45!

Stirea initiala

CSM Bucuresti va disputa sambata, de la ora 18:45, partida impotriva formatiei Vardar Skopje, in cadrul semifinalelor Ligii Campionilor.

Cealalta semifinala se va disputa de la ora 16:15, intre Gyor si Buducnost, echipa Cristinei Neagu.

In anul precedent, tigroaicele s-au calificat in finala, in urma unei victorii obtinute in fata aceleiasi echipe, iar in ultimul act s-au confruntat cu Gyor, formatie pe care au invins-o si au cucerit Liga Campionilor.

Programul Final Four-ului

Sambata

16:15 Gyor – Buducnost Podgorica 26-20

18:45 CSM Bucuresti – Vardar Skopje 33-38

Duminica

16:15 Finala mica – Buducnost – CSM Bucuresti

18:45 Finala – Gyor – Vardar