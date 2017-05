Cristina Neagu a vorbit dupa infrangerea suferinta, cu scorul de 26-20, in fata formatiei Gyor in cadrul semifinalelor Ligii Campionilor. Romanca s-a declarat suparata dupa aceasta partida, marturisind ca daca nu a reusit sa ajunga in finala, nu o mai intereseaza ce se intampla in celelalte meciuri.

Buducnost, echipa romancei, a ratat pentru al doilea an consecutiv calificarea in finala.

”Nu ma asteptam la un astfel de rezultat, nu ne-a iesit nimic azi. Am avut probleme in atac, dupa care a fost greu sa alergam dupa ele tot meciul. A castigat echipa cea mai buna! Imi pare rau ca nu putem juca finala!

Sunt prea suparata acum, pentru a ma gandi la celalalt meci. Daca eu nu joc finala mare, ce echipa va veni maine ma intereseaza mai putin. Anul trecut, am fost mai aproape de finala, acum am fost conduse tot meciul.

Pentru mine, Final Four-ul s-a terminat, chiar daca mai este un meci. Sunt profesionista, imi voi face treaba pana la capat”, a declarat Cristina Neagu, potrivit Digi Sport.