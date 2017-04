REZULTATE / Cupa Romaniei, semifinale, mansa tur. Astra Giurgiu, ca si calificata in finala! Voluntari a batut-o pe Craiova, la Severin!

Mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei se va disputa marti si joi, cand Astra o va gazdui pe Poli Timisoara, iar Craiova va juca la Severin importiva formatiei FC Voluntari.



CS U Craiova s-a calificat in aceasta faza a competitiei dupa ce a eliminat-o pe Dinamo in urma loviturilor de departajare, FC Voluntari a invins-o pe divizionara secunda CS Mioveni in timpul regulamentar, Astra Giurgiu a castigat in fata elevilor lui Hagi, iar Poli Timisoara a eliminat-o pe CFR Cluj.

Programul

Marti, 25 aprilie

FINAL / Astra Giurgiu – Poli Timisoara 4-1 (Budescu 4, 52, ambele din penalty, Sapunaru 36, Al. Ionita 76 / Popovici 9)

Echipele de start:

Astra: Iliev – Oros, Săpunaru, Fabricio, J. Morais – Al. Ioniță, Seto, Lovin, Teixeira – Budescu – D. Niculae

ACS Poli: Curileac – Străuț, Scutaru, Bocșan, Neagu – Artean, Mailat – Popovici, Novak, Soljic – Croitoru

Joi, 27 aprilie

20:30 CS U Craiova – FC Voluntari