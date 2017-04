Simona Halep a invins-o pe Heather Watson in primul meci de Fed Cup dintre Romania si Marea Britanie si a obtinut primul punct in cadrul acestei intalniri.

„Vreau sa le multumesc tuturor celor care au venit. Pentru mine a fost foarte emotionant si cred ca s-a vazut asta si la inceputul meciului. Am avut mereu parte un ajutor foarte mare aici si cand eram junioara. In primul set am avut rabdare, am incercat sa ma adaptez vantului, dar nu a fost deloc usor. Am alergat cat am putut si am sperat mereu ca pot sa castig primul set.

Maine va fi un meci foarte greu, la fel cum a fost si cel de azi. Voi evolua impotriva unei de top 10 care m-a invins nu de mult. Sper sa-mi iau revansa si sa fac un meci bun”, a declarat Simona Halep.