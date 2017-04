Real Madrid s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o pe Bayern Munchen in prelungirile partidei din returul dublei manse a sferturilor, cu scorul de 4-2.

Dupa 90 de minute, Bayern conducea cu scorul de 2-1, dar in prelungiri, Ronaldo a mai inscris doua goluri, iar Marco Asensio a punctat ultimul si a stabilit scorul partidei.

Zinedine Zidane, tehnicianul madrilenilor, a marturisit ca a trait cel mai greu meci de cand este antrenor la Real, nemtii punand multe probleme in teren.

„Cred ca a fost cel mai greu meci de cand antrenez Realul. Ne-au facut multe probleme, dar nu ne-am enervat. Meciul a fost de mare intensitate. Am discutat cu Ancelotti despre arbitraj, nu era multumit. Eu nu voi vorbi despre arbitri. Cand au fost contra noastra nu am vorbit, asa ca nu voi incepe astazi. Treaba lor este destul de grea. Cristiano Ronaldo este mereu prezent in momentele importante, stim ca putem conta pe el”, a declarat Zidane, potrivit Dolce Sport.