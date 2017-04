Arturo Vidal, jucatorul formatiei Bayern Munchen, a ratat un penalty in mansa tur a sferturilor de finala din Liga Campionilor, iar in retur acesta a vazut cartonasul rosu si a fost trimis la vestiare.

Fotbalistul a marturisit ca arbitrul i-a furat pe nemti pe fata, iar asemenea lucru este inadmisibil in cadrul unei competitii atat de mare precum Liga Campionilor.

”Cand Real Madrid a inceput sa se sperie, arbitrul si-a inceput show-ul. O astfel de hotie nu poate avea loc in Champions League! Am simtit asta foarte mult si am am inceput sa ne miram putin.

Ne-am dorit sa mergem mai departe si exista multa frustrare dupa un meci cu o asemenea intensitate care a fost decis de arbitru. A facut o multime de erori si ne-a scos din Champions League! Cand un arbitru te enerveaza in halul asta este greu sa accepti!”, a declarat Arturo Vidal, potrivit Digi Sport.