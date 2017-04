Atletico Madrid s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa partida disputata marti, in deplasare, impotriva englezilor de la Leicester.

In mansa tur, spaniolii au invins cu scorul de 1-0, iar al doilea meci s- a incheiat la egalitate, scor 1-1, iar echipa lui Simeone s-a calificat in runda urmatoare a competitiei.

Scorul a fost deschis in minutul 26, de catre Niguez, care a dus-o pe Atletico la un pas mai aproape de calificare. In repriza secunda, Vardy a inscris si a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj, aducand un strop de speranta in tabara engleza, dar pana la finalul partidei scorul a ramas 1-1, astfel ca, spaniolii s-au calificat in semifinale.

Tehnicianul spaniolilor s-a declarat mandru si emotionat de aceasta realizare, marturisind ca obiectivul sau a fost atins.

„Sunt mandru si emotionat de performanta echipei mele. Dorinta mea este sa fac din Atletico o echipa competitiva, greu de infruntat si cred ca ne-am atins obiectivul. Din punct de vedere sportiv, putem rivaliza cu marile echipe”, a declarat Simeone, potrivit Dolce Sport.