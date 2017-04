Romania a inceput cu o accidentare la Campionatul European de Gimnastica de la Cluj

Campionatul European de Gimnastica de la Cluj a inceput cu ghinion pentru Romania, gimnastul Laurentiu Nistor accidentandu-se la coloana vertebrala.

Sportivul roman, primul reprezentant al nostru, a cazut in timpul exercitiului si s-a lovit la coloana vertebrala, fiind nevoie de interventia echipei medicale, care a intrat cu targa pe suprafata respectiva, dar din fericire, Nistor s-a putut deplasa singur. Acesta nu a mai continuat exercitiul, a fost transportat la spital si ramane de vazut daca va mai concura mai departe.

Adrian Stoica, presedintele Federatiei Romane de Gimnastica, s-a interesat de starea sportivului si a marturisit ca acesta este bine, el suferind doar o contractura.

„Nu este nimic grav, Laurentiu are din ce am inteles doar o contractura la spate. El a ramas nemiscat pentru ca socul respirator a fost destul de dur la contactul cu salteaua. Dar, dupa cum am spus, este bine din informatiile pe care le am pana in acest moment”, a declarat Stoica, potrivit Digi Sport.