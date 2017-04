Laurentiu Reghecampf a vorbit despre partida dintre Steaua si CFR Cluj si a marturisit ca a vazut inca de la incalzire ca jucatorii sai nu au dorinta de a castiga meciul, iar in timpul partidei, acestia nu s-au concentrat.

”Eu le-am spus jucatorilor inainte de meci sa aiba mare grija. Le-am zis ca tot ce am facut pana acum se poate narui. Eu le spusesem ca, in afara de Viitorul, ne vom bate pentru titlu si cu Dinamo.

La Cluj, nu am vazut in ochii lor acea ardoare de a castiga meciul. Aveau posibilitatea sa se duca la 5 puncte in fata Viitorului, dar nu stiu ce s-a intamplat cu ei. Nu au fost conectati. Le-am vazut ochii la incalzire si mi-am dat seama de multe chestii”, a declarat Reghecampf, potrivit Digi Sport.