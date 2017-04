Nadia Comaneci a declarat, marti, presei, pe Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj ca acest Campionat European de Gimnastica este o sarbatoare a gimnasticii romanesti si internationale.

„Ma bucur ca ma aflu aici, este un moment mare nu doar pentru fapul ca avem aceste Campionate Europene dupa 60 de ani, din 1957, dar este o sarbatoare a gimnasticii romanesti si a gimnasticii internationale. Eu ma bucur ca ma aflu aici sa sarbatorim acet moment istoric, cupa a pornit in 1957 aici si ma bucur ca am readus-o in Romania.

Astept sa le vad pe fete si pe baieti, sa vad cum este sala, am auzit ca totul este foarte frumos. Voi fi aproape in fiecare zi in sala, vor fi momente frumoase cu fetele si baietii care concureaza, cu fetele care au adus succes gimnasticii noastre. Speram sa vedem un concurs frumos, sa fim alaturi de ai nostri, speram sa luam ceva medalii la barna si la sol”, a spus Nadia Comaneci.

Aceasta a subliniat ca are amintiri frumoase de la Cluj-Napoca, unde a fost ultima oara in urma cu 40 de ani, in 1977. „Ma bucur ca am revenit”, a mai spus fosta sportiva

Nadia Comaneci a fost intampinata, marti, pe Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj de presedintele Federatiei Romane de Gimnastica, Adrian Stoica, si de presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, de la care a primit un buchet de trandafiri.

Sala Polivalenta din Cluj-Napoca va gazdui in perioada 19 – 23 aprilie Campionatele Europene de Gimnastica, la competitie participand 274 de gimnasti, din care 168 baieti si 106 fete, din 37 de federatii. Miercuri vor avea loc calificarile la baieti, iar joi la fete, urmand ca finalele sa aiba loc vineri, sambata si duminica.

