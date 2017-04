Luis Enrique, tehnicianul Barcelonei, a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare mansei retur a sferturilor de finala din Liga Campionilor, care se va disputa miercuri, pe Camp Nou, impotriva italienilor de la Juventus Torino.

In tur, Dybala si compania au invins cu scorul de 3-0, iar pentru a intra in prelungiri, catalanii sunt nevoiti sa inscrie de trei ori in poarta lui Buffon.

„As fi vrut sa am cateva saptamani la dispozitie sa pregatesc acest meci, dar si o vacanta in Maldive. Este un meci similar cu cel impotriva lui PSG, insa, in teorie, trebuie sa inscriem chiar mai putine goluri. Avem nevoie de trei goluri ca sa egalam. Juventus va avea totusi sansa de a marca, asa ca mai bine sa inscriem cinci goluri.

Daca marcam repede, atmosfera de pe Camp Nou ne va ajuta sa il inscriem si pe al doilea, si pe al treilea. In acest moment nu avem nimic de pierdut. Avem o singura optiune: atac, atac, atac! Apoi, dupa ce ne relaxam un pic, atac din nou. Le transmit fanilor sa nu plece dupa minutul 80. Cu siguranta vor rata ceva important”, a declarat Luis Enrique, potrivit Dolce Sport.