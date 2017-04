Leicester a fost eliminata in faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a remizat pe teren propriu, impotriva formatiei spaniole Atletico Madrid, scor 1-1.

In mansa tur, formatia lui Simeone a invins cu scorul de 1-0, fapt pentru care, scorul din retur a dus-o pe Atletico in semifinalele competitiei.

Antrenorul formatiei engleze, s-a declarat multumit de evolutia jucatorilor sai, dar este dezamagit de faptul ca nu au reusit sa se califice mai departe.

„Sunt dezamagit, dar sunt mandru de evolutia jucatorilor mei. Cred ca am intalnit o mare echipa a Atletico. Dar sentimentul dominant este dezamagirea. Atitudinea jucatorilor a fost extraordinara. Am marcat un gol, dar nu am reusit sa ne calificam. Stiam ce ne asteapta. Atletico este o echipa mare, nu a ajuns in doua finale in trei ani din intamplare. Sper ca jucatorii sa-si mai doreasca sa joace in Liga Campionilor”, a declarat Shakespeare.