FRF a facut publica lista cu echipele care au obtinut licenta de participare in competitiile europene

Pandurii va putea evolua in cupele europene in sezonul viitor. Doar Dinamo nu a primit licenta dintre echipele care au aplicat

FRF a trmis la UEFA lista cluburilor participante in cupele europene, fara Dinamo!

Dinamo, in pericol sa rateze Europa! Viorel Duru: „Daca ne va informa ca a intrat in insolventa, vom retragere licenta pentru participare in cupele europene”