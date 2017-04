Lita Dumitru a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre arbitrajul din Liga Campionilor, inregistrat la meciul dintre Bayern Munchen si Real Madrid.

„Nu se poate sa arbitrezi asa. Craciunescu si Porumboiu ar fi in masura sa vorbeasca despre asta, dar din punct de vedere fotbalistic, normal ca sunt frustrat cand vad asa ceva. Cu siguranta rezultatul a fost influentat de arbitraj.

Mie imi place si Real si Bayern, imi plac toate echipele care joaca un fotbal adevarat si investesc banii in disciplina asta.

Barcelona face parte din trupa marilor echipe ale Europei si ei investesc bani multi. Italienii sunt putin mai buni decat noi.

Nemtii sunt in stare de orice, pot intoarce rezultatul cu Monaco, dar vom vedea.”, a declarat Lita Dumitru, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.