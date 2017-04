Bogdan Vasiliu, presedintele sectiilor de handbal ale clubului CSM Bucuresti, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre calificarea formatiei in Final Four-ul Ligii Campionilor.

„Dupa victorie, am ciocnit un pahar de vin, a venit si Pastele, am ciocnit oua, am mancat si cozonac.

Fetele au reluat antrenamentele. Maine mergem sa jucam la Slobozia, vom definitiva programul si joi, pe 4 mai vom pleca spre Budapesta.

Ne-am dorit Vardarul, pentru ca nu voiam sa o intalnim pe Cristina si nu voiam sa intalnim Gyorul. Sper ca performanta noastra sa se repete si sa ajungem in finala.”, a declarat Bogdan Vasiliu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.