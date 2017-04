Echipa de langa Somes, prima calificata in semifinalele Ligii Nationale de baschet dupa victoria din Banie!

U Banca Transilvania Cluj-Napoca a castigat la scor si al treilea meci din sferturile Ligii Nationale de baschet masculin cu SCM Universitatea Craiova. Victorie in urma careia a devenit prima echipa calificata in semifinale.

Lidera sezonului regulat, pe care l-a incheiat cu 24 de succese si numai patru infrangeri, a continuat parcursul de metronom, impunanduse lejer in toate cele trei dispute cu formatia din Banie.

Dupa 100 de puncte in meciul inaugural si 104 in urmatorul, in propria arena, elevii lui Mihai Silvasan au castigat si la Craiova, cu 107-71 (61-34), joc in care au reusit 16 aruncari de la distanta, ca si in partida de debut. Principalul marcator a fost Pustozvonov, 21, cu opt reusite (patru de doua si cinci de trei puncte), secondat de Rasic, 15, Dykes, 14, Adamovic, 13, Barro, 12, Moldoveanu, 11 etc.

Adversara din penultimul act va fi cunoscuta in urma duelului dintre SCM Timisoara si CSM CSU Oradea, in care teamul de langa Cris conduce cu 2-0, mai avand nevoie de o singura victorie in urmatoarele trei confruntari.