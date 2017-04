Bayern Munchen a pierdut calificarea in semifinalele Ligii Campionilor in fata formatiei spaniole Real Madrid, care a invins in ambele meciuri ale dublei manse.

Meciul de marti, a fost castigat cu scorul de 4-2 de catre Ronaldo si compania, iar arbitrajul acestei partide a strarnit reactii dure din partea nemtilor care au iesit la atac dupa fluierul final al arbitrului Viktor Kassai.

Dupa 90 de minute de joc, Bayern a condus cu scorul de 2-1, iar meciul a intrat in prelungiri, unde madrilenii au mai inscris trei goluri si s-au calificat in runda urmatoare a Ligii campionilor.

Carlo Ancelotti s-a declarat dezamagit de arbitraj si a marturisit ca au fost foarte multe greseli in favoarea adversarilor.

„Am jucat foarte bine si meritam mai mult. Sa castigi in fata Realului dupa 90 de minute nu este usor. Apoi, deciziile arbitrilor ne-au penalizat. Doua goluri marcate de Cristiano Ronaldo au fost din ofsaid, iar Vidal a primit rosu, asa ca nu sunt multumit.

In sferturile Ligii Campionilor ar trebui sa avem un arbitru de o calitate mai buna. Azi au fost prea multe greseli. Nu spun ca ne-am fi calificat cu un alt arbitru, dar au fost prea multe greseli. Daca am vorbit cu arbitru? Nu! Doar i-am spus: Ai facut o treaba buna”, a declarat Ancelotti, potrivit Dolce Sport.