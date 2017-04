Valeriu Iftime a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre deplasarea echipei FC Botosani, la Severin, cu trenul.

Presa a speculat ca echipa FC Botosani se va deplasa la Severin cu trenul, acest lucru insemnand ca jucatorii sa petreaca o zi intreaga pe drum. Valeriu Iftime, finantatorul echipei, a negat acest lucru, marturisind ca jucatorii vor merge cu trenul doar pana la Bucuresti, iar acest fapt nu din lipsa banilor, avand in vedere ca drumul cu vagonul de dormit este mai costisitor.

„Nu este adevarat ca ne deplasam cu trenul cand nu avem bani. Jucatorii pleaca pana la Bucuresti cu vagonul de dormit, iar de acolo vor lua un autocar. Este mult mai comod si mai odihnitor pentru fotbalisti. Asta este toata treaba. Problema este ca nu s-au gasit toate biletele la vagon de dormit si am luat la cuseta si aici este o discutie din care cineva a speculat ca mergem cu trenul pana la Drobeta.

Domnul care a scris articolul respectiv nu a vorbit cu mine, e o rautate la adresa clubusi nu de oameni rai avem noi nevoie.

Jucatorii ajung in Bucuresti maine dimineata, ii asteapta autocarul si de acolo sunt preluati si au program. Bineinteles ca de acolo merg cu autocarul la Drobeta. Nu pot lua avionul, pentru ca ar schimba cinci legaturi”, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii „Fluier final”.

Finantatorul a vorbit si despre parcursul echipei in play-out-ul Ligii I, marturisind ca spera ca din urmatoarele doua jocuri sa scoata punctajul maxim.

