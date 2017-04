VIDEO Suporterii au aruncat cu sobolani morti in jucatorii echipei adverse la derby-ul Danemarcei

Dupa o saptamana a Pastelui brazdata de incidente in tot fotbalul european, derby-ul din Danemarca, disputat luni, a adus noi imagini socante. La meciul dintre Brondby si FC Copenhaga, fanii gazdelor au aruncat catre jucatorii adversi cu sobolani morti.

In momentul in care Ludwig Augustinsson se ducea la coltul terenului pentru a executa un corner, a fost luat la tinta de suporterii lui Brondby, care au aruncat in directia lui cu sobolani morti. Fundasul de la Copenhaga si un coleg al sau au incercat sa indeparteze rozatoarele de pe gazon, ia un steward le-a dat o mana de ajutor, luand un sobolan de coada pentru a-l arunca langa bannerele publicitare.

„Jucatorii nostri sunt obisnuiti sa se arunce cu diverse chestii asupra lor, dar sobolani morti…”, au comentat oficialii de la FC Copenhaga, in timp ce conducatorii celor de la Brondby au afirmat ca vor face totul pentru a descoperi fanii care au facut aceste gest, pentru a le interzice accesul pe stadion.

Pe teren, FC Copenhaga a castigat cu 1-0 meciul din etapa a 3-a a campionatului danez, prin golul marcat de Benjamin Verbic, in minutul 65.

„New Firm” este denumit derby-ul dintre Brondby si Copenhaga, termen preluat dupa derby-ul legendar al Scotiei, dintre Glasgow Rangers si Celtc Glasgow – „Old Firm”.

