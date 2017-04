Vasile Miriuta a vorbit dupa remiza alba obtinuta pe teren propriu, in meciul contra Stelei, martusind ca echipa sa merita sa scoata cele trei puncte pentru a se apropia de primul loc.

Tehnicianul a anuntat ca orice jucator este liber sa plece de la echipa, daca face pasul catre mai bine, conducerea fiind constienta de acest lucru.

„Per total sunt multumit cu un punct, insa, dupa aspectul jocului, meritam sa castigam. Am avut o echipa foarte ofensiva azi, ocazii am avut, dar nu am bagat-o in poarta. O victorie ne-ar fi adus mai aproape de primul loc.

Cu Reghe a fost un schimb de replici, dar se uita lucrurile acestea. Nu am nicio problema cu el.

Obiectivul nostru a fost sa intram in play-off, in prezent ne dorim sa terminam cat mai sus. Orice jucator e de inlocuit daca vine o oferta buna. Trebuie sa-i lasam sa plece la mai bine daca si clubul e de acord”, a declarat Vasile Miriuta, potrivit Dolce Sport.