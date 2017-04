Marti au fost stabilite datele si orele de disputare ale partidelor din mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei. Marius Sumudica, antrenorul Astrei, a avut o reactie nervoasa dupa ce echipa sa a fost programata marti, desi joaca sambata in Liga 1. ACS Poli joaca joi in campionat si are mai multe zile de odihna.



„Probabil ca s-a facut aceasta programare pentru ca a tipat Ionut Popa. Nu se poate asa ceva! Chiar suntem prostii Ligii 1?! Cum sa jucam in Cupa la doua zile dupa meciul de campionat? Suntem singurii care patesc asta!

De ce m-au programat marti, cand miercuri nu se joaca niciun meci? De ce nu ne-au pus pe noi miercuri? Sau sa fi jucat noi joi si meciul CSU Craiova – FC Voluntari sa se puna marti„, a spus Sumudica pentru GSP.RO.

Program Astra

Astra – CFR Cluj (Liga 1), sambata, 22 aprilie, ora 17:30

Astra – ACS Poli (Cupa Romaniei), marti, 25 aprilie, ora 20:00

Program ACS Poli

ACS Poli – Gaz Metan (Liga 1), joi, 20 aprilie, ora 17:30

Astra – ACS Poli (Cupa Romaniei), marti, 25 aprilie, ora 20:00