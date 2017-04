S-a reinfiintat singura echipa care a castigat titlul atat in Ungaria, cat si in Romania!

La 54 de ani de la disparitie, Club Atletic Oradea, singura echipa de fotbal care a castigat campionatul atat in Ungaria, in editia 1942-1943 (sub denumirea Nagyvaradi Atletikai Club ), cat si in Romania, in 1949 (sub denumirea ICO), s-a reinfiintat si va juca din urmatorul sezon in Liga a 5-a bihoreana! „Istoria te obliga! Fii CA Oradea”, este sloganul care poate fi citit pe pagina de facebook CA Oradea – Club Atletic Oradea.

CA Oradea a luat nastere la 1910, cand Transilvania inca apartinea de Imperiul Austro-Ungar, iar numele sau maghiar era Nagyvarad Atletikai Cluba si a disparut in 1963, cand s-a desfiintat. Printre campionii CAO s-au numarat si fosti internationali romano-maghiari precum Vecsei, Petschowschy, Simatoc, Bodola, Spielmann, Kovacs, Serfozo, Vaczi, Ion Vasile etc.

Florin Mal, unul dintre initiatorii proiectului, a povestit pentru GSP.ro toate detaliile legate de viitorul acestei echipe si vorbeste despre un obiectiv indraznet.

„Structura asociatiei e formata din mai multi membri cotizanti structurati pe doua paliere: membri asociati precum si ai suporterilor. Cei asociati au o cotizatie anuala mult mai mare, avand si drept de vot in ceea ce priveste viitorul echipei.

Nu ne bazam pe un actionar principal. E o incercare de readucere la viata a unei echipe cu un palmares unic in Romania, iar in Europa doar Rapid Viena a mai castigat campionatul in doua tari diferite (n.r. Germania si Austria)„, a spus Florin Mal.

„PALMARESUL E UN SUBIECT DIFICIL”

Initiatorii proiectului se lupta acum pentru palmares: „Subiectul legat de palmares e dificil. Discutam de un club infiintat in Imperiul Austro-Ungar, a trecut apoi in Romania Mare si a revenit in Ungaria Hortysta ajungand dupa aceea in Romania comunista. Vorbim despre un club care a disparut in 1963 pentru ca nu era un club romanesc in perceptia autoritatilor vremii.

S-au facut demersurile inregistrarii marcii si a culorilor. Asteptam rezolutia finala. De asemenea, pe langa faptul ca am reusit sa intram in contact cu urmasii unor jucatori din perioada CAO, vom incerca sa accesam si arhivele din Ungaria„.

„IN 5 ANI VREM SA FIM IN LIGA A 2-A”

Obiectivul este promovarea cat mai rapida in Liga a II-a, iar conducerea clubului da asigurari ca nu va lua vreodata in calcul sa inscrie echipa in campionatul maghiar.

„Dorinta noastra e sa lansam echipa in acest an in Liga a 5-a, iar in urmatorii 5 ani sa reusim promovare pana in Liga a 2-a. Autoritatile locale nu sunt implicate in acest moment. Plecam la drum ca un proiect privat. Nu se pune in discutie sa participam in campionatul Ungariei, dar din ce stim nici nu e legal„, a adaugat Florin Mal.

ECHIPA VA AVEA FAN CLUBUL INTR-O BERARIE

CA Oradea va avea si un sponsor inedit: „Incercam crearea unui fenomen. Unul dintre sponsorii echipei va deschide o berarie cu bere artizanala, unde vom avea si fan clubul„.

378 de meciuri in Liga 1 din Romania are CA Oradea: 145 de victorii, 80 de remize si 153 infrangeri.

Pe langa cele doua campionate, CA Oradea are si o Cupa a Romaniei, in 1956, sub denumirea Progresul ICO, cu un an mai devreme fiind finalista.