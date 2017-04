Florin Prunea, presedintele formatiei CSM Poli Iasi, a marturisit ca este in discutii cu un posibil investitor strain pe care vrea sa il aduca langa echipa, dar legislatia din Romania pune anumite piedici in ceea ce priveste acest lucru.



„Lucrurile incep sa intre in normal, s-a platit o parte din restante, mai avem un salariu de luat, dar in curand speram sa intram in normal. Recunosc ca suntem in cautarea unui investitor privat, negociez cu un fond de investitii de afara, dar se lovesc de aceleasi lucruri, taxe foarte mari, legea sportului este depasita, iar lumea este reticenta si nu prea vrea sa vina sa investeasca.

Trebuie sa ne adaptam, asa este in Romania, nu putem sa ne facem planuri pe termen lung si dupa ne miram ca de ce nu merg lucrurile. Daca va veni un investitor strain, autoritatile locale vor putea in continuare sa investeasca. Ar putea chiar sa bage bani in baza sportiva. Nu stim daca se vor implica si in salariile jucatorilor”, a declarat Florin Prunea, potrivit Dolce Sport.