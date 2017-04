CS Podari, locul 13 din 15 in Seria a 3-a din Liga 3, este in pragul falimentului, iar conducerea a decis sa nu mai continue in acest sezon! De trei luni neplatiti, jucatorii au luat atitudine si au refuzat sa faca deplasarea pentru partida cu Sporting Rosiorii de Vede. Replica conducatorilor echipei doljene, potrivit Liga2.ro a fost una la care putini s-ar fi gandit. In loc sa incerce sa rezolve problemele, oficialii clubului au trimis o hartie catre FRF, prin care anunta retragerea din campionat!



Sursa citata a stat de vorba cu unul dintre jucatori, care a acceptat sa vorbeasca despre calvarul prin care trec el si coechipierii sai de mai multe luni. Conducerea pare sa le fi facut jucatorilor o serie de sicane, inainte de a lua cea mai dura decizie: retragerea din campionat.

”Suntem de trei luni neplatiti. Am mers la primarie pentru a discuta despre soarta noastra si au fugit toti din ea, primarul, toti. Nu au vrut sa stea de vorba cu noi. Astazi ne-am prezentat la antrenament si ne-au luat dreptul la munca. Nu ne-au lasat sa intram pe stadion. Au schimbat pana si iala la usa de la cantonament. Avem hainele acolo si nu putem sa intram sa ni le luam”, a spus, sub protectia anonimatului, pentru Liga2.ro, un jucator de la CS Podari, care a povestit ca probleme la baza sportiva au fost si inainte de Paste: ”Saptamana trecuta ne-au taiat si apa de la vestiare. Faceam antrenamente si plecam fara sa putem face un dus”

Cazul lui CS Podari nu este singular in Liga a III-a, alte doua formatii, Arsenal Malu (Seria 2) si FC Bistrita (Seria 5) recurgand la aceeasi decizie pe parcursul actualei stagiuni.

Despre situatia echipei doljene a decis sa vorbeasca si antrenorul Victor Naicu.

„Ne-am dus la stadion, dar nu ne-au lasat sa ne antrenam. Am vorbit cu jucatorii si legat de neprezentarea la meciul de la Rosiori nu a fost decat o forma de protest, dar ca ei vor sa se desfasoare in continuare activitatea, sa vina la antrenamente si la meciuri in continuare. Ne-au transmis ca s-a trimis la FRF o hartie prin care se retrage echipa din campionat si nu o sa mai primim nici un ban. Nu stiu ce vor sa faca. Probabil ca lipsa fondurilor financiare a condus la retragerea echipei, dar consider ca trebuie sa ne plateasca pentru lunile muncite. Nu poti sa retragi echipa ca sa scapi de datorii. Ei pot sanctiona jucatorii ca nu s-au prezentat la un meci, dar trebuie sa se mearga mai departe. Nu trebuie sa gasesti un motiv ca sa retragi echipa si sa nu mai dai nici un ban. Noi am muncit trei luni si trebuie sa fim platiti“, a declarat tehnicianul echipei din Podari, pentru gds.ro.

Sambata, de la ora 17:00, CS Podari ar trebui sa joace pe teren propriu cu Flacara Moreni, in cadrul etapei a 24-a a Seriei a 3-a din Liga 3.