Returul dublei manse din sferturile de finala ale Ligii Campionilor se disputa marti si miercuri, de la ora 21:45. Barcelona spera sa poata intoarce rezultatul din tur in fata echipei italiene Juventus Torino, in timp ce Leicester a incasat doar un gol in primul meci si mai are sanse sa prinda semifinalele competitiei.

Programul returului

Marti, 18 aprilie

Leicester – Atletico Madrid

Real Madrid – Bayern Munchen

Miercuri, 19 aprilie

Barcelona – Juventus

Monaco – Dortmund

Rezultatele din tur

Atletico Madrid – Leicester 1-0

Bayern Munchen – Real Madrid 1-2

Juventus – Barcelona 3-0

Dortmund – Monaco 2-3