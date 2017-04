FRF a anuntat programul semifinalelor Cupei Romaniei!

Federatia Romana de Fotbal a stabilit programul meciurilor din semifinalele Cupei Romaniei.

Partidele se vor disputa in dubla mansa, turul urmand sa aiba loc pe 25 si pe 27 aprilie, iar meciurile din tur sunt programate in perioada 16-18 mai.

Programul meciurilor din tur:

Astra Giurgiu – ACS Poli Timisoara se va disputa marti, 25 aprilie, de la ora 20:00, pe stadionul din Giurgiu.

CS U Craiova – FC Voluntari se va disputa joi, 27 aprilie, de la ora 20:30, la Turnu Severin.

CS „U” Craiova s-a calificat in aceasta faza a competitiei dupa ce a eliminat-o pe Dinamo in urma loviturilor de departajare, FC Voluntari a invins-o pe divizionara secunda CS Mioveni in timpul regulamentar, Astra Giurgiu a castigat in fata elevilor lui Hagi, iar Poli Timisoara a eliminat-o pe CFR Cluj.

Cele doua invingatoare din semifinale, vor disputa ultima runda a Cupei Romaniei la Ploiesti, pe stadionul „Ilie Oana”.