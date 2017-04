Florin Mergea s-a calificat in turul al doilea al turneului de la Monte Carlo

Florin Merge si Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) au disputat in runda inaugurala a turneului de la Monte Carlo, meciul impotriva cuplului Marin Cilici / Philipp Petzschner (Croatia/Germania) si s-au calificat in runda urmatoare.

Perechea din face parte sportivul roman a invins in doua seturi identice, cu scorul de 6-4, 6-4 si s-a calificat in faza urmatoare a competitiei dotate cu premii in valoare de 4.273.775 de euro.

In turul al doilea, Mergea si Qureshi se vor duela cu perechea spaniola Feliciano Lopez/Marc Lopez, cap de serie numarul 7. In aceasta faza a competitiei, va juca si Horia Tecau alaturi de olandezul Jean-Julien Rojer.

Sportivii calificati in al doilea tur al competitiei si-au asigurat un cec in valoare de 16.550 de euro si 90 de puncte ATP.