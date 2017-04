Radu Voina a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre calificarea formatiei feminine de handbal CSM Bucuresti in Final Four-ul Ligii Campionilor.

„Am avut avantajul celor cinci goluri de la Bucuresti. Echipa a jucat foarte bine si am condus ostilitatile in teren. N-am stat niciodata cu emotii. Au jucat bine si au meritat calificarea in Final Four. A te califica pentru a doua oara consecutiv in Final Four este o performanta.

Eu nu sunt adeptul antrenorilor straini, dar Johansson merita toate felicitarile, pentru ca a jucat pe ceea ce voiam eu. A bagat-o pe Bazaliu in seama si n-a jucat rau deloc. Are putere fizica si daca va juca mai mult va fi o viitoare handbalista foarte buna.

In spatele portii Paulei erau suporterii de la fotbal, care atunci cand au vazut ca nu mai au ce face au recurs la gesturi care nu-si aveau locul intr-o sala de handbal.

Cred eu ca ar fi bine sa evitam Gyor-ul, pentru ca sunt la ele acasa.”, a declarat Radu Voina, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.