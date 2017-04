FCSB a remizat la Cluj, cu CFR, iar cu patru etape ramase pana la final are un avans de trei puncte in fata Viitorului, care, in aceeasi etapa, a pierdut in fata lui Dinamo, cu 2-1. Helmuth Duckadam a intervenit la Sport Total FM si a afirmat ca FCSB va fi aproape campioana daca va invinge pe Viitorul in etapa urmatoare, aceasta partida fiind finala play-off-ului in opinia sa.



„Jocul nu ne-a multumit, dar e bine ca nu am pierdut. Jocul decisiv este cel cu Viitorul. Totul depinde de noi!

Dinamo se poate gandi la locul 2, nu la locul 1 …

Se mai intampla si la case mai mari sa ai un jucator cu astfel de reactii, dar se poate intampla oricui si cred ca s-a exagerat. Cati fotbalisti nu reactioneaza in diferite feluri in momentul cand sunt schimbati? Sigur, este subiect pentru presa si asta trebuie inteles, ca traim din aceste momente din fotbal.

90% suntem campioni daca batem Viitorul, acest meci trebuie castigat!„, a declarat Duckadam, in cadrul emisiunii „Fluier final”.