Antrenorul echipei Kazma SC (Kuwait), Florin Motroc, a intervenit la Sport Total FM, dupa ce a disputat o partida in campionat, impotriva lui Al Salmiyah, scor 1-1, acuzand prestatia brigazii de arbitri de viciere de rezultat. „Centralul” a acordat un penalty inexistent pentru oaspeti, la 1-0, si a oprit eronat in cateva randuri atacurile formatiei pregatire de antrenorul roman pe motiv de ofsaid.



„Ultimul egal este ca o infrangere pentru mine si echipa mea. Arbitrul de centru parca a fost din cascadorii rasului. A inventat un penalty si alte cateva faze le-a judecat ca mai rau ca un amator. Nici asistentii nu s-au ridicat mai presus …

Si aici sunt probleme mari cu arbitrajele si se scrie tot mai des prin presa despre aceste prestatii. Mai mult, unii sunt acuzati ca au pariat pe anumite partide pe care le-au arbitrat sau nu. Pana la aceasta ora, nu s-a demonstrat niciun caz care a iesit la iveala.

Daca e sa-mi reprosez ceva este ca in acest an am facut multe egaluri, mai exact in luna martie.

Mai am contract un an de zile si niciuna din parti nu-si doreste sa-l intrerupa mai devreme, mai ales ca e foarte bine pus la punct. Suntem pe locul 5, la 14 puncte in urma liderului, dar speram sa urcam cat mai sus pana la final, ca la titlu nu se mai pune problema sa ne mai gandim. Ramane satisfactia disputarii finalei Cupei Emirului, pierduta din pacate.”, a declarat Florin Motroc, in cadrul emisunii „Fluier final”.

despre lupta la tilu in Liga 1: „Sunt la curent cu ce se intampla la noi. Cred ca FCSB are cele mai mari sanse si nu vad cine sa le mai puna probleme. Ar fi prea naivi sa piarda aceasta sansa. Dar vom mai vedea meciuri disputate si echilibrate.”

despre gestul facut de Alibec, la Cluj, in momentul schimbarii: „Trebuie tolerat, nu e primul fotbalist care are astfel de iesiri, normale dupa parerea mea. Alibec este numarul 1 in echipa si trebuie vorbit altfel cu el …”

despre returul „sferturilor” Ligii Campionilor: „Atletico, Juve, Real si una dintre Monaco si Dortmund se vor califica in semifinale.”

REZUMATUL PARTIDEI KAZMA – Al SALMIYAH