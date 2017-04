Costel Orac a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din Liga I, marturisind ca rezultatele de egalitate, fara goluri marcate, sunt cauzate de absenta fotbalistilor care ataca poarta, dar si lipsa suturilor de la distanta.

„E o boala mai veche a fotbalului nostru. Nu intamplator nu mai avem cine stie ce rezultate pe plan international. Nu mai avem golgheteri asa cum aveam pe vremuri. Era lupta foarte stransa pentru postura de cel mai bun marcator. Golgheterii si suturile la distanta lipsesc in acest moment fotbalului romanesc.”

Despre situatia Concordiei Chiajna, care se afla in zona retrogradabila a clasamentului: „Sunt momente dificile si orice victorie cu noroc conteaza.”

Despre meciul retur din Liga Campionilor dintre Bayern si Real Madrid: „Bayern are forta, dar e destul de dificil sa intoarca rezultatul. E foarte greu ca Realul acasa sa nu marcheze cel putin un gol.”, a declarat Costel Orac, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.