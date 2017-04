Fosta gimnasta Andreea Raducan, presedintele Fundatiei Olimpice Romane, a declarat, intr-o interventie la Sport Total FM, ca abia astepta debutul Campionatelor Europene de la Cluj, sansa Romaniei la medalii fiind sportivii deja consacrati. Campioana olimpica de la Sydney s-a implicat in organizarea intrecerilor programate in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in perioada 19-23 aprilie.

Andreea Raducan a vorbit si despre expozitia inedita – Fan Zone, dedicata admiratorilor gimnasticii, cu fotografii din istoria gimnasticii romanesti, care va fi inaugurata la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

„Este un eveniment important pentru sportul romanesc pe care Romania il asteapta cu sufletul la gura.

Desi se intampla acest turneu la o distanta de 60 de ani, cred ca ne putem bucura de o astfel de competitie. Gimnastica noastra merita acest lucru, chiar daca nu mai suntem la nivelul la care am fost odata.

Va fi o reuniune de familie exceptionala! Vom vedea in tribune fosti sportivi si sportive care ne-au incantat de-a lungul tipului in salile de concurs. Sunt convinsa ca vom avea cel putin un reprezentat din fiecare generatie, dar eu cred ca vom vedea mai mult de atat.

Asa este, situatia actuala din gimnastica romaneasca ne indeamna sa ne bazam pe veteranii nostri, Dragulescu, Iordache si Ponor, dar asta nu inseamna ca nu vom avea o prestatie la inaltime si din partea celor mult mai tineri. Sper sa ajunga sa-si doreasca mai mult, sa nu le fie frica de concurs si sa fie mult mai motivate.

Dupa primele zile de calificari vom vedea care ne sunt sansele la medalii.„, a declarat Andreea Raducan, in cadrul emisunii „Fluier final”.

60 de ani au trecut de la prima editie a CE – feminin, care a fost organizata de Romania. La masculin, editia inaugurala fusese cu doi ani mai devreme, la Frankfurt, in Germania.

In clasamentul all-time al Campionatelor Europene feminine, Romania ocupa prima pozitie, cu 142 de medalii (51 de aur).

Ultima campioana europeana a Romaniei la gimnastica este Andreea Munteanu – aur la barna in 2015.

Pentru prima data in istoria Europenelor de gimnastica, TVR va difuza, in direct, atat concursul propriu-zis, cat si antrenamentele oficiale si calificarile competitiei.

Astfel, Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Cluj-Napoca vor debuta miercuri, cu calificarile masculine, si se vor incheia duminica.

Mariana Bitang, Andreea Raducan, Monica Rosu si Alin Jivan vor comenta de la microfonul TVR