CSM Poli Iasi a remizat in deplasare, cu FC Voluntari, scor 0-0, iar antrenorul moldovenilor s-a declarat multumit de acest rezultat, reprezentand un punct castigat in fata unei echipe bune.

Antrenorul si jucatorii formatiei din Iasi au marturisit ca problemele financiare incep sa se regleze, dupa ce fotbalistii au primit un salariu si le-au fost platite chiriile pe sase luni.



„Am castigat un punct. Voluntari este o echipa buna, in special pe teren propriu. Azi am controlat jocul, am ratat ocazii mari. Am inteles ca am avut si un penalty. Am incercat sa inscriem, de aceea am si introdus doi atacanti pe teren. Sunt multumit per total, cei de la Voluntari nu ne-au pus in dificultate. S-a platit salariul pe luna ianuarie. Acesti baieti merita mult mai mare atentie. Suntem de sapte jocuri neinvinsi. Iasi merita o echipa de prima liga, una chiar buna”, a declarat Eugen Neagoe.

„Orice punct luat din deplasare este bun. Azi n-am reusit sa fructificam ocaziile. Avem ambitia de a castiga acest play-out. S-au mai rezolvat din problemele cu banii: ni s-a dat un salariu din trei, ni s-au platit sase luni de chirie”, a declarat Ionut Voicu, potrivit Dolce Sport.

„A fost un meci echilibrat, foarte greu. Rezultatul este echitabil. Ne luptam cu Gaz Metan si Botosani pentru ocuparea primului loc in play-out. Va fi ca anul trecut lupta, cand am castiga in ultimele secunde”, a declarat si Branko Grahovac, potrivit Dolce Sport.