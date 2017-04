Cristian Bud a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj si a marturisit ca nu se grabeste sa ia o decizie in ceea ce priveste acest lucru, dar va lua in considerare orice oferta, chiar si de la Dinamo.

In ceea ce priveste lupta pentru titul, fotbalistul nu considera ca echipa clujeana s-a abatut de la drum, ci sansele inca sunt in picioare.

”Am purtat mai multe discutii cu echipe din tara si din afara, nu ma grabesc sa iau o decizie, sper sa iau cea mai buna optiune pentru mine si pentru familia mea. Dinamo, da, de ce nu? Dar prima data trebuie sa faca oferta si dupa aia vedem.

E al treilea meci in care nu am inscris, nu cred ca am iesit in lupta pentru tilu, mergem inainte, sunt sanse, speram sa spargem ghinionul cu Astra. Cred ca meritam sa castigam, acesta e rezultatul, mergem mai departe”, a declarat Cristian Bud, potrivit Digi Sport.