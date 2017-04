CM de snooker 2017: Nicio surpriza in a treia zi. Marco Fu, una dintre revenirile cele mai spectaculoase din istoria turneului! Rezultate partiale + programul zilei a a 4-a

Condus cu 5-0 si 7-1, Marco Fu a realizat una dintre revenirile cele mai spectaculoase din intreaga istorie a competitiei si s-a calificat in optimi eliminandu-l pe belgianul Luca Brecel, dupa ce s-a impus in primul joc decisiv al acestei editii.

Partida a inceput duminica, cand s-au disputat primele 9 frameuri, la finalul carora scorul arata un neverosimil 7-2 in favoarea tanarului jucator belgian. Meciul s-a reluat in partea a doua a zilei de luni, iar situatia avea sa se schimbe radical. Locul 8 in clasamentul mondial, Marco Fu, originar din Kong Kong, a castigat frame dupa frame, a dus meciul in joc decisiv, primul din aceasta editie, pe care l-a adjudecat fara emotii, castigand si partida cu 10-9!

Inainte de acest meci, englezul Shaun Murphy a avut mari emotii in a-l invinge pe cel mai tanar participant la aceasta editie, chinezul Yan Bingtao, doar 17 ani, care a reusit trei frameuri consecutive de mare efect, la scorul de 9-5 pentru mult mai experimentatul sau adversar. In cele din urma, „Magicianul”, campion in 2005, s-a impus cu 10-8. Murphy isi cunoaste deja viitorul adversar, in persoana lui Ronnie O’Sullivan, capul de afis al „optimilor”.

In schimb, de o victorie fara emotii a avut parte Stuart Bingham, campionul din 2015, in fata lui Peter Ebdon, scor 10-5, in prima sesiune a zilei de luni. In turul urmator, Stuart se va duela cu Kyren Wilson.

In cele din urma, nord-irlandezul Mark Allen a obtinut si el biletele pentru turul urmator, dupa ce a reusit sa-l invinga pe Jimmy Robertson, cu 10-8, o partida echilibrata pana in ultima repriza, cand cel poreclit „Pistolul” a reusit sa castige 4 frame-uri fata de doar unul al jucatorului englez, la a doua sa prezenta la Crucible.

Programul zilei a patra:

dimineata

Liang Wenbo (13) – Stuart Carrington

John Higgins (6) – Martin Gould 7-2

dupa-amiaza

Ding Junhui (4) – Zhou Yuelong 7-2

Judd Trump (2) – Rory McLeod

seara

Liang Wenbo (13) – Stuart Carrington

Ali Carter (10) – Graeme Dott