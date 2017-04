FC Voluntari a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputata luni, pe teren propriu, impotriva formatiei CSM Poli Iasi, iar tehnicianul ilfovenilor s-a declarat nemultumit.

Claudiu Niculescu isi doreste sa regleze problemele pe care le-a depistat in cadrul echipei, desi, rezultatul il multumeste. Ceea ce l-a deranjat pe antrenor este jocul elevilor sai in a doua repriza.

“Nu sunt multumit, sunt obisnuit sa castig. Sunt multumit de rezultat totusi. S-au facut anumite greseli pe parcursul meciului, dar e normal, sper sa le reglam pe viitor. Astfel de greseli mari pe care le-am facut in repriza secunda ne pot costa pe viitor”, a declarat Claudiu Niculescu.

Florin Cernat, jucatorul formatiei ilfovene, s-a declarat deranjat de terenul pe care a jucat, marturisind ca nu putea fi obtinut un rezultat mai bun in conditiile respective.

“Pe un asemenea teren nu stiu daca se putea mai mult. Este un rezultat echitabil. in unele portiuni ale terenului erau balti si nu aveam control asupra balonului. Aveam nevoie de victorie azi, mai urcam in clasament cu trei puncte, dar bine ca nu am pierdut pana la urma”, a declarat si Florin Cernat, potrivit Dolce Sport.