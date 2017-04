Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a criticat extrem de dur pe Denis Alibec, cel care a avut un gest nervos in momentul in care a fost schimbat in minutul 61 al partidei cu CFR (0-0), la Cluj, lovind un bax de apa de pe margine.



„Alibec e rezultatul managementului gresit facut de mine. Alibec a vazut niste episoade la echipa si a vazut nu am luat masuri. E un rasfatat. A crezut ca e mare mahar. Doar eu sunt mare mahar la Steaua.

Acum nu am ce face. Trebuie sa gestionez cu intelepciune masurile. Trebuie sa vada ca am gresit. O sa discut cu el. Nu face el ce vrea. I-am spus ca la Steaua nu este titular si nu trebuie sa joace tot meciul. Nu scrie asta in contract. O sa vorbesc si cu mama lui.

Eu l-am alintat si i-am dat banderola, dar vad ca e obraznic. Pai nu a jucat nimic. A dormit pe teren„, a spus Becali la TV Sportro.