Corina Ungureanu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre Campionatul

European de Gimnastica de la Cluj, dar si despre situatia actuala a gimnasticii romanesti.

„Era si mai bine daca aveam mai multi sportivi cu pretentii cum aveam odata.

Noi am cucerit medalii peste tot in lume, mai putin la noi acasa. E bine ca ne intoarcem si suntem capabili sa organizam. Va fi un Campionat European extraordinar pentru toata lumea.

Copii ar fi, suntem insa, antrenori putini, salile sunt mici. La Ploiesti avem peste 100 de copii la initiere, antrenati de patru antrenoare.”, a declarat Corina Ungureanu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

