Suedezul Per Johansson, antrenorul echipei CSM Bucuresti, a ramas socat de ura cu care a fost primita echipa sa la Budapesta. Dupa disputarea meciului, el a postat un mesaj in suedeza, pe pagina personala de Facebook, povestind ce a trait portarul echipei noastre, Paula Ungureanu in timpul partidei.



„Isteria a fost totala. Am trait doua meciuri intre doua echipe est europene, doua derbyuri care mi-au adus lacrimi de bucurie in ochi, dar am fost descurajat de aceasta lume bolnava in care traim, in care ura se dezvolta pe zi ce trece. In Ungaria nu se mai ascunde cel mai rau fel de xenofobie si fascismul este acceptat in proportie de peste 50 la suta. A fost mai mult decat despre sport, despre Ferencvaros – CSM. A fost despre doua tari, Ungaria si Romania care se urasc, o ura care a fost infricosator de reala. Portarul nostru, Paula, a primit un litru de pisat in cap, zece monezi si trei brichete, iar 5000 de nazisti ultras i-au strigat: du te acasa animal, tigan, orfan!„, a povestit Johansson. conform Adevarul.

Minutul 45 al meciului dintre Ferencsvaros si CSM Bucuresti a adus incidente incredibile in sala de la Budapesta. Portarita Paula Ungureanu a fost scuipata si atacata cu monede de catre suporterii maghiari aflati in spatele portii. Acolo era nucleul dur al galeriei lui Ferencvaros.

Paula a facut semne disperate ca jocul sa se opreasca si s-a dus la masa oficialilor sa le explice ca meciul nu poate continua in asemenea conditii.

Un observator a mers sa ii potoleasca pe fanii maghiari, iar jocul s-a reluat dup 7-8 minute, timp in care zona din fata portii a fost curatata.

„Multumim lui Dumnezeu ca am castigat. Iar pe ei sa-i ierte Dumnezeu, suntem in saptamana Patimilor, nu am ce sa le zic. Au aruncat cu pahare de bere si cu monede in noi.

A fost greu, presiunea a fost enorma. Eu ma bucur enorm ca am putut ajuta echipa si ca ne-am putut califica in Final Four.

Prin gesturile lor ne-au dat insa putere”, a spus Paula Ungureanu dupa meci.

CSM Bucuresti s-a impus si in partida retur din sferturile Ligii Campionilor cu scorul de 27-26 si a acces pentru al doilea an consecutiv in Final Four!