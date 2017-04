LIVE TEXT / CFR Cluj – FC FCSB, de la ora 20:30. Ros-albastrii au sansa sa se desprinda de principala urmaritoare!

In ultima partida a etapei a 6-a din play-off-ul Ligii 1 se vor infrunta FCR Cluj si FC FCSB, in Gruia, partida avand ora de start 20:30. In prima etapa din play-off, Steaua a invins cu 2-0.

Elevii lui Reghecampf au doua puncte peste Viitorul si cu inca trei azi ar ajunge la o distanta de 5 puncte, cu doar patru etape inainte de finalul campionatului.

CFR Cluj are 29 de puncte si doar un succes i-ar mai asigura ceva sanse la titlu, fiindca ar veni la 4 lungimi in urma „ros-albastrilor”, la egalitate cu Dinamo.